Black Friday Xiaomi: al via dieci giorni di sconti

Road To Xiaomi Black Friday 2022

Al via da oggi, dieci giorni di sconti epromozioni smart

per assaporare il Black Friday in anticipo



Il Black Friday è alle porte e Xiaomi, leadermondiale della tecnologia, attraverso il concept “Only the smartest” anticipail periodo più atteso dell’anno proponendo le prime offerte su smartphone esull’ecosistema Xiaomi Smart Life.

A partireda oggi fino al 17 novembre sarà infatti possibile acquistare tantissimiprodotti a prezzi imperdibili. Di seguito una selezione delle occasioni piùinteressanti da cogliere al volo su mi.com e po.co!

Smartphone Xiaomi e POCO: il rapporto qualità – prezzonon è mai stato così conveniente





· Se sietealla ricerca di un modello flagship a un prezzo irripetibile è il momentogiusto: Xiaomi 12 (8GB+256GB) è disponibile a 559,90€ invece di899.90€.

· Redmi 10C (3+64GB) a 99,99€ anziché 179,90€ grazie all’ulteriore riduzione di prezzograzie al coupon da 20€ disponibile su mi.com; mentre nella versione 4+128GB al prezzo di 139,90€ anziché 219,90€ grazie sempre all’applicazionedel coupon.

· POCO M4 Pro(6+128GB) uno degli smartphone Android piùapprezzati della fascia entry-level, è disponibile a partire dall’11 novembresu po.co e mi.com a 169,90€ anziché 229,90€ mentre nella versione8+256GB a 219,90€ anziché 279,90€.

Prodotti Xiaomi Smart Life: l’AIoT che dà una svolta alquotidiano

· Partendo dalle pulizie di casa, Mi Vacuum Cleaner G10 è disponibilesu mi.com a 249,99€ anziché 349,99€;Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Xiaomi Truclean W10 ProWet Dry Vacuum sono in sconto rispettivamente a 759,99€ e 559,99€;entrambi i prodotti Truclean sono in omaggio con Xiaomi Buds 3, per accompagnare le pulizie con il giusto sound!

· Anche per il segmento robot le occasioni nonmancano:

MiRobot Vacuum-Mop P è disponibile nelle colorazioni Black e Whitea 279,99€ invece di 399,99€, con inregalo una Mi smart Kettle Pro. AncheMi Robot Vacuum-Mop 2S è acquistabile a 219,99€ anziché 299,99€, mentre Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è disponibilenelle colorazioni Black e White a 299,99€ anziché 399,99.

· Per chi cerca un nuovo laptop con la comodità diun tablet, Xiaomi Book S 12.4’’è scontato a 549,99€ da 699,99€, insieme alla keyboard al prezzoeccezionale di 129,99€.

Rivoluzionare la propria esperienza di ascolto è a portata di mano con Xiaomi Buds 3 nelle colorazioni Gloss White e Carbon Black al prezzo di 109,99 € anziché 129,99 € ; mentre Xiaomi Buds 3 T Pro a 139,99€ invece di 169,99 €. Inoltre, per la categoria wearable, l’occasione è senza dubbio rappresentata da Xiaomi Watch S1 Active, disponibile in tre colorazioni al prezzo di 169,99 € anziché 199,99€.

· Friggere in maniera sana e rapida? È possibilecon Mi Smart Air Fryer da 3.5L, in sconto a 89,99€.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le offerte visitare lepagine mi.com e po.co

Inoltre,per tutti i prodotti acquistati, è possibile ottenere ulteriori riduzioni inbase alla propria spesa.

