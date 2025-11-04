Darwin’s Paradox! in arrivo su Nintendo Switch 2
KONAMI annuncia che il nuovo platform action-adventure Darwin's Paradox! arriverà su Nintendo Switch 2, PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam nel 2026.
KONAMI e gli sviluppatori francesi di ZDT Studio presentano Darwin, un polpo strappato dal suo habitat e catapultato nel caotico mondo della UFOOD INC., organizzazione pronta a mettere in atto un piano malvagio per dominare il mondo.
Ogni stage di Darwin's Paradox! presenta ambienti dinamici ricchi di sfide e incontri stimolanti. Da discariche brulicanti di ratti rabbiosi ai minacciosi meandri meccanici di una fabbrica alimentare sul mare, Darwin's Paradox! immergerà i giocatori in una ricca narrazione animata da un colorato ed eccentrico cast, per un'esperienza unica e stimolante.
La data di uscita di Darwin's Paradox! è stata spostata al 2026 per permettere al team di portare la caotica avventura di Darwin su Nintendo Switch 2.