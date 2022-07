Xenoblade Chronicles 3 in arrivo su Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles 3: arriva la nuova esperienza di gioco di ruolo classico targata Need Games

L’attesa per l’arrivo di Xenoblade Chronicles 3 è quasi giunta altermine: il nuovo capitolo della serie sviluppata da MONOLITHSOFT èinfatti pronto a esordire sulla famiglia di consoleNintendo Switchil prossimo 29 luglio. Ad attendere tutti gli appassionati cisarà anche questa volta una storia emozionante, in grado di collegare i futuridei due capitoli precedenti senza escludere chi si approccia a questa acclamatasaga per la prima volta. La serie Xenoblade si è sempre distinta per lasua narrazione coinvolgente, un aspetto che si sposa perfettamente con i valoridi Need Games!, casa editrice italiana di Giochi di Ruolo e Giochida Tavolo, che ha scelto di celebrare l’arrivo di uno dei titoli più attesidalla community dei GdR con due imperdibili appuntamenti sul suo canale Twitch insieme a Froz3n, uno dei creator più attivi su NintendoSwitch e maggiormente apprezzati in Italia.





I fan e i giocatori potrannorivivere le emozioni dei vari Xenoblade scrivendo insieme delle schede personaggioper FABULA ULTIMA, il gioco di ruolo da tavolo di Need Games! ispiratoa JRPG, che omaggiano i protagonisti della trilogia di videogiochi. Tuttii contenuti realizzati in live vedranno il coinvolgimento della community esaranno pubblicati sul sito ufficiale di NeedGames!,pronti per essere scaricati gratuitamente in formato PDF, conl’occasione unica di poter rivivere le memorabili avventure di XenobladeChronicles anche al di fuori del videogioco, in formato GdR, con unsemplice lancio di dadi.

Nel primo appuntamento, fissato per giovedì21 luglio dalle ore 17:00, toccherà a Xenoblade ChroniclesDefinitive Edition e Xenoblade Chronicles 2, con la creazione delleschede personaggio degli iconici Shulk, protagonista del primo capitolo,e Pyra, personaggio dotato di poteri incredibili. Nel corso di questalive sarà anche possibile scoprire tutti i retroscena della saga: sarà unappuntamento imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta all’universodi Xenoblade. Durante la seconda diretta, che si terrà giovedì 28luglio dalle ore 17:00, verranno approfonditi i due personaggi cheavranno un ruolo di spicco in Xenoblade Chronicles 3, i tramandanti Noahe Miyo, pronti a prendere vita anche in FABULA ULTIMA, graziealle schede personaggio che verranno realizzate per l’occasione.

Xenoblade Chronicles 3 è un emozionante giocodi ruolo e avventura perfetto per gli amanti della saga targata MONOLITHSOFTe per chi vuole scoprirla per la prima volta. È infatti un ottimo punto dipartenza per chiunque voglia approcciarsi ai personaggi, alle ambientazionie alla storia di Xenoblade Chronicles. In un mondo devastato da uncruento conflitto fra due nazioni rivali, Keves e Agnus, seisoldati di queste due fazioni si ritrovano uniti sul campo di battaglia, prontiper affrontare una missione speciale.



Una volta messo da parte l’odio l’uno perl’altro, dovranno a trovare una strada che consenta a tutti loro disopravvivere e spezzare l’infinito ciclo di violenza che affligge leloro patrie. Per trionfare, i giocatori dovranno fare affidamento sui punti diforza di ogni personaggio e ricorrere a potenti attacchi chiamati Tecniche,sfruttando al massimo le possibilità strategiche e tattiche offerte dal sistemadi combattimento del gioco.

Xenoblade Chronicles 3

sarà disponibile su Nintendo Switch apartire dal 29 luglio.

Altre News per: xenobladechroniclesarrivonintendoswitch