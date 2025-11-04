Jonathan Bailey eletto dall'iconica rivista People come l'uomo più sexy del 2025

Jonathan Bailey è stato proclamato uomo più sexy del 2025 dalla rivista People. L’annuncio arriva con una copertina dedicata e un servizio fotografico esclusivo che celebra l’attore diventato celebre grazie ai ruoli in Bridgerton, Wicked e Jurassic World - La Rinascita.

“È un grandissimo onore. Sono incredibilmente lusingato. Ed è assolutamente surreale”, ha raccontato Bailey alla rivista. Il titolo, assegnato ogni anno da ben 40 anni, debuttò nel 1985 con Mel Gibson. Nel tempo lo hanno conquistato attori del calibro di Brad Pitt, Johnny Depp, Jude Law, Richard Gere, Harrison Ford, Patrick Dempsey, Chris Evans, Chris Hemsworth e George Clooney. Lo scorso anno il riconoscimento era andato a John Krasinski.

Bailey, oggi tra i protagonisti più apprezzati della scena internazionale, ha raccontato di sentire questo momento come parte di un percorso condiviso: “Mi sento incredibilmente fortunato. La vita è un viaggio per tutti, non importa da dove vieni o chi sei. L’importante è guardare attorno a te, assicurarsi che tutti stiano bene e, se serve, dare loro un ‘cinque’ durante il cammino”.