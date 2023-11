Due fratelli gli sportivi più sexy del mondo per People

Si avvicina la fine del 2023 e la rivista americana People negli ultimi giorni si è divertita a pubblicare una serie di classifiche. Per il magazine l’attore 57enne Patrick Dempsey è l’uomo più sexy del mondo.

Il giocatore di football americano Travis Kelce vince la sfida in famiglia con Jason: è il partner di Taylor Swift.

Non è l’unica graduatoria pubblicata dal portale Usa che si è occupata anche degli sportivi più affascinanti del pianeta. In vetta alla graduatoria per People ci sono due fratelli, entrambi giocatori di football americano. Due star per gli appassionati dello sport che fa impazzire il popolo a stelle e strisce.

In vetta alla classifica c’è Travis Kelce, definito l’uomo dei sogni anche per essere riuscito a conquistare il cuore Taylor Swift, la pop star dei record. L’artista ha anche modificato il testo di Karma per lui. Il loro primo bacio pubblico ha infiammato i fan della coppia. Il fisico statuario dell’atleta dei Kansas City Chiefs non ha stregato soltanto la cantante. Per tante americane, e non solo, è l’uomo dei sogni. Il giocatore è stato assoluto protagonista del Super Bowl con lo scontro in famiglia con il fratello Jason.

Tra i primi dieci sportivi più sexy Messi e Neymar

Travis non ha vinto solo sul campo ma si è aggiudicato anche la sfida nel segno della bellezza con Jason Keice che si è piazzato al secondo posto della classifica di People. Il giocatore dei Philadelphia Eagles è sposato con Kylie ed ed è padre di tre figlie. Come riferito da sito Notizie Audaci tra i 21 atleti più sexy del mondo è stato inserito soltanto uno sportivo italiano. Tra i calciatori spiccano l’argentino Messi, al sesto posto, e il brasiliano Neymar, al settimo posto.

Altre News per: fratellisportivisexymondopeople