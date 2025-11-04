Nepal - morti i due alpinisti italiani dispersi sul massiccio del Manaslu

Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Lo riferisce la Farnesina. I due erano dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu. Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con Caputo e Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali, fa sapere la Farnesina in una nota. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m.s.l.m.). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali. Il consolato riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili.

Leggi anche Dispersi due alpinisti italiani sul Panbari in Nepal: ricerche in corso