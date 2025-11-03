Sinner e Alcaraz aprono la nuova stagione con un super match a Seul

I due attuali protagonisti del tennis mondiale daranno il via alla nuova annata con un evento di grande richiamo internazionale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz inaugureranno il 2025 con un match d’esibizione a Seul, in Corea del Sud, all’interno della rassegna “Hyundai Card Super Match”.

L’iniziativa, già nota per aver portato in Asia campioni come Roger Federer e Pete Sampras, aveva visto i due tennisti annunciare lo scorso 22 ottobre la partecipazione all’evento. Ora è stata confermata anche la data ufficiale.

Leggi anche Sinner di nuovo numero uno ATP: Il mio team mi spinge oltre ogni limite

Sinner e Alcaraz scenderanno in campo il 10 gennaio presso la Incheon Inspire Arena di Seul, struttura moderna e progettata per ospitare grandi appuntamenti sportivi e di spettacolo.

Si tratta di una sfida dal forte impatto mediatico e commerciale, con un ingaggio definito come milionario, anche se le cifre non sono state ancora rese pubbliche dagli organizzatori.

L’esibizione in Corea precederà l’avvio della stagione ufficiale del tennis internazionale e rappresenterà l’occasione per rivedere dal vivo la sfida tra due dei principali riferimenti della nuova generazione del circuito.