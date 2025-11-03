Israele, restituiti i corpi di tre militari ostaggi: notificati alle famiglie

I rappresentanti delle Forze di Difesa israeliane hanno comunicato alle famiglie di tre soldati presi in ostaggio che i loro corpi sono stati restituiti da Hamas durante la notte. Si tratta del colonnello Asaf Hamami, del capitano Omer Neutra e del sergente maggiore Oz Daniel, catturati durante gli scontri avvenuti nei mesi scorsi.

Le autorità israeliane hanno spiegato che la consegna è avvenuta dopo le procedure di identificazione condotte dagli esperti forensi. La conferma è stata condivisa direttamente con le famiglie, accompagnata dal sostegno istituzionale e dall’assistenza dei team militari dedicati ai parenti degli ostaggi.

Leggi anche Israele non riesce a localizzare quattro salme di ostaggi a Gaza: proseguono le ricerche internazionali

L’ufficio del Primo Ministro ha diffuso una dichiarazione in cui esprime il cordoglio dello Stato per la morte dei militari. Il governo sottolinea di essere impegnato nel riportare in patria tutti gli altri ostaggi deceduti, ancora trattenuti nella Striscia, per consentirne la sepoltura in Israele.

Nella nota si ribadisce inoltre che Hamas è vincolata agli accordi presi con i mediatori internazionali e che la restituzione dei corpi rientra nell’attuazione dell’intesa attualmente in corso.