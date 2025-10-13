Hamas viola accordo: restituiti solo quattro corpi di ostaggi, la rabbia delle famiglie

Hamas ha restituito oggi soltanto quattro corpi di ostaggi deceduti, suscitando l’indignazione delle famiglie e la condanna del Hostages and Missing Families Forum. L’organizzazione accusa Hamas di aver violato l’accordo incluso nel piano di pace per Gaza, che prevedeva la consegna di tutti i resti degli ostaggi morti durante la prigionia.

“Le famiglie degli ostaggi sono rimaste scioccate e costernate nell’apprendere che oggi verranno restituiti solo quattro corpi, sui 28 ancora detenuti da Hamas”, si legge nella nota del Forum. “Si tratta di una chiara violazione dell’intesa raggiunta. Chiediamo al governo israeliano e ai mediatori internazionali di intervenire immediatamente per porre fine a questa ingiustizia”.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto oggi alla Knesset, dopo aver incontrato alcuni familiari degli ostaggi israeliani. Il Forum ha condiviso due immagini dell’incontro su ‘X’, in cui compaiono accanto a Trump Ruby Chen e Ronen Neutra, i padri di Itay Chen e Omer Maxim Neutra, uccisi il 7 ottobre 2023. I loro corpi si trovano ancora nella Striscia di Gaza.

Nel corso della giornata, Hamas ha rilasciato 20 ostaggi vivi, gli unici sopravvissuti agli attacchi del 7 ottobre 2023. Dopo oltre due anni di prigionia, i venti uomini sono stati consegnati alla Croce Rossa e successivamente trasferiti alle forze di sicurezza israeliane (Idf).