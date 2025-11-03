Incidente mortale sugli Stradelli Guelfi: muore in bici Ettore Pausini, lo zio di Laura

Lutto nella famiglia di Laura Pausini. Il fratello del padre della cantante, Ettore Pausini, è morto dopo essere stato travolto mentre era in bicicletta alle porte di Bologna.

L’uomo, 78 anni, stava percorrendo gli Stradelli Guelfi quando un’auto lo ha investito e si è poi allontanata senza prestare soccorso. Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, il conducente non si sarebbe fermato dopo l’impatto, facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare il responsabile dell’incidente. Gli investigatori stanno analizzando eventuali filmati di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze nella zona, nel tentativo di rintracciare l’auto pirata.