Terremoto, scossa di Magnitudo 6.3 devasta il Nord dell'Afghanistan

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito durante la notte il nord dell’Afghanistan, provocando almeno 20 vittime e circa 320 feriti, secondo quanto riferito dal ministero della Salute afghano. Il bilancio resta provvisorio e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Le province più colpite sono quelle di Balkh e Samangan, dove molte abitazioni sono state danneggiate e diverse persone sono state ricoverate negli ospedali locali. Il portavoce del ministero, Sharafat Zaman, ha comunicato che le squadre di emergenza stanno continuando le operazioni di soccorso e verifica dei danni.

Leggi anche Scuole chiuse in Irpinia dopo il terremoto: stop alle lezioni ad Avellino, Benevento e altri Comuni

Danni significativi sono stati segnalati anche alla storica Moschea Blu di Mazar-i-Sharif, uno dei monumenti più iconici del Paese, risalente al XV secolo. Alcune parti delle decorazioni esterne, incluse sezioni di uno dei minareti, si sono staccate e sono cadute nel cortile, alterando l’aspetto della struttura nota per le sue caratteristiche piastrelle turchesi.

La Moschea Blu rappresenta uno dei pochi siti turistici ancora visitati nel Paese e la sua danneggiata condizione ha suscitato forte preoccupazione tra la popolazione locale e le autorità culturali.