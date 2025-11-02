Valanga sull'Ortles, recuperati i corpi dei due alpinisti dispersi: erano padre e figlia

I corpi dei due alpinisti tedeschi dispersi dopo la valanga che si è staccata nella zona della Cima Vertana, sul massiccio dell’Ortles in Alto Adige, sono stati ritrovati. Le vittime sono un padre e la figlia di 17 anni, partiti insieme per un’uscita di scialpinismo.

Le squadre di soccorso avevano sospeso le ricerche nella mattinata a causa della fitta nebbia. Con un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, l’elicottero ha potuto riportare i soccorritori fino a circa 2.600 metri di quota. Da lì, il proseguimento è avvenuto a piedi fino al punto individuato per le verifiche, dove è stato effettuato il ritrovamento.

Leggi anche Valanga sull'Ortles: tre alpinisti tedeschi travolti sulla Cima Vertana

Ieri erano stati recuperati i corpi delle prime tre vittime e la situazione in quota continua a essere complessa a causa del peggioramento del tempo. Le squadre stanno ora rientrando a valle per motivi di sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, erano presenti due gruppi distinti di alpinisti provenienti dalla Germania. Il primo, composto da tre persone, è stato completamente travolto dalla massa di neve. Nel secondo gruppo, formato da quattro membri, due sono riusciti a salvarsi, mentre gli altri due risultavano dispersi fino al ritrovamento avvenuto oggi.