Valanga sull'Ortles: tre alpinisti tedeschi travolti sulla Cima Vertana

Una valanga si è staccata oggi nella zona dell’Ortles, in prossimità della Cima Vertana in Alto Adige, causando la morte di tre alpinisti. L’incidente ha coinvolto due gruppi di escursionisti provenienti dalla Germania, impegnati in un’uscita in quota.

Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto dalla massa di neve. Per tutti e tre gli alpinisti non c’è stato nulla da fare. Il secondo gruppo, formato da quattro persone, è stato invece solo in parte investito: due di loro sono riuscite a salvarsi, mentre le altre due risultano tuttora disperse.

Le ricerche sono in corso con l’impiego dell’elicottero Pelikan 3, supportato da droni per la perlustrazione dall’alto. Le operazioni sono coordinate dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda, con l’intervento delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per le attività a valle.