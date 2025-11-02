Attacco con coltello su treno per Huntingdon: dieci feriti, nove in condizioni critiche

Un grave accoltellamento a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire, ha provocato dieci feriti nel tardo pomeriggio di ieri. Nove persone risultano ricoverate in condizioni critiche. La polizia ha confermato l’arresto di due individui legati all’aggressione, attualmente trattenuti in custodia cautelare. Le loro identità non sono state diffuse.

L’indagine è supportata dalle unità antiterrorismo, mentre l’area interessata resta sottoposta a chiusure e limitazioni. I treni nella zona sono al momento sospesi per consentire le operazioni di sicurezza e raccolta prove.

Secondo le testimonianze riportate dalla Bbc, poco dopo la partenza da Peterborough un uomo sarebbe stato visto scappare da una carrozza con il braccio coperto di sangue, gridando che alcuni passeggeri erano armati di coltello. Un altro testimone ha riferito che la polizia ha utilizzato un taser per fermare uno degli aggressori.

Il convoglio è stato bloccato alla stazione di Huntingdon, dove agenti e sanitari sono intervenuti rapidamente. Alcuni passeggeri, raccontano i media britannici, avrebbero cercato rifugio nei bagni per sfuggire all’attacco. Un testimone citato da ‘The Times’ ha parlato di un uomo armato di un coltello di grandi dimensioni e di “sangue ovunque”.

La fuga caotica ha causato momenti di panico: alcune persone sarebbero state travolte da chi cercava di allontanarsi dalle carrozze. “Scene orribili”, le ha definite il sindaco di Cambridgeshire e Peterborough, Paul Bristow, in un messaggio pubblicato su X.

In serata, il premier britannico Keir Starmer ha espresso vicinanza ai feriti e ai soccorritori impegnati nell’intervento.