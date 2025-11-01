Poliziotto travolto durante un controllo notturno: chi era Aniello Scarpati, padre di tre figli

Aniello Scarpati, 47 anni, era sposato e padre di tre figli. Assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di Torre del Greco, è morto nella notte durante un controllo di routine, coinvolto in un grave incidente stradale nel Napoletano.

Secondo le prime ricostruzioni, Scarpati si trovava a bordo della volante della Polizia di Stato insieme a un collega, mentre percorrevano via Europa a Torre del Greco durante le consuete verifiche notturne. Un Suv proveniente dalla direzione opposta avrebbe improvvisamente invaso la corsia, colpendo frontalmente l’auto di servizio.

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, ha ricordato l’agente con parole commosse: “Un altro poliziotto ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere. L’Assistente Capo Aniello Scarpati era uno di noi, iscritto al Coisp. È morto in servizio dopo che un suv, guidato da un uomo che si è poi dato alla fuga, ha invaso la corsia opposta travolgendo a folle velocità la volante”.

Pianese ha descritto Scarpati come un poliziotto stimato, sempre disponibile verso i colleghi e vicino ai cittadini. Ha espresso vicinanza alla famiglia dell’agente, alla moglie e ai tre figli, e solidarietà al collega rimasto gravemente ferito nell’impatto.

Il sindacalista ha inoltre sottolineato la necessità di pene più severe per chi, con condotte irresponsabili, mette a rischio la vita di chi garantisce la sicurezza pubblica.