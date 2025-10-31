Spalletti alla Juventus: Credo nella squadra. Puntiamo allo scudetto

Luciano Spalletti si presenta alla guida della Juventus con obiettivi chiari e determinazione, alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Cremonese. “Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli”, afferma il tecnico, pronto a guidare un nuovo ciclo a Torino.

Spalletti tiene a riconoscere il lavoro svolto finora: “Ho grande rispetto per Igor Tudor, che saluto con affetto perché è una persona splendida. Sono certo di trovare una squadra già ben allenata grazie alla sua professionalità. Ora però dobbiamo lavorare con intensità per raggiungere le nostre ambizioni”.

Le ambizioni non lasciano spazio a fraintendimenti: “Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Ne parlavamo ieri nello spogliatoio. Dobbiamo puntare al massimo. Mancano 29 partite, sono tante, e in 30 anni di professione ne ho viste di ogni tipo. Alla mia età non ha senso accontentarsi”.

Il nuovo allenatore bianconero sottolinea anche la fiducia nella rosa: “Il valore della squadra? È proprio il motivo per cui sono qui. Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa rosa, perché avrei dovuto accettare un contratto di otto mesi?”.

Spalletti annuncia poi i membri del suo staff: “Mi accompagneranno Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Voglio però spendere due parole per Daniele Baldini, che ha deciso di interrompere il suo rapporto di lavoro. Sono rimasto sorpreso, è una persona molto intelligente. Mi dispiace, ma rispetto la sua scelta”.