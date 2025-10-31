Italia's Got Talent: stasera la finale in diretta con voto del pubblico su Disney+

La serata decisiva di Italia’s Got Talent è arrivata. Oggi, venerdì 31 ottobre, alle 21:15, il talent-show va in onda in diretta per la prima volta su Disney+, permettendo agli spettatori di scegliere in tempo reale il vincitore.

Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza tramite l’app ufficiale di Italia’s Got Talent, disponibile su App Store e Google Play. Un formato rinnovato che apre la strada a una partecipazione più immediata e coinvolgente.

In attesa dell’ultima sfida, i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, insieme ai conduttori Aurora e Fru, sono stati protagonisti di un contenuto speciale che li ha visti ribaltare i ruoli, mettendosi dalla parte dei concorrenti.

Alessandro Cattelan ha affrontato un quiz a tempo mentre correva su un tapis roulant inclinato, misurando la propria rapidità mentale sotto stress. Frank Matano si è cimentato con l’Otamatone, uno strumento musicale giapponese noto per il suo suono particolare, nel tentativo di mantenere la compostezza durante l’esecuzione.

Elettra Lamborghini ha provato a superare una griglia di laser in stile “ladra acrobatica”, cercando di recuperare un portafortuna senza far scattare allarmi. Mara Maionchi, invece, si è destreggiata tra telefonate improbabili, intrusioni e scherzi orchestrati da Frank Matano, mostrando ironia e sangue freddo.

Aurora e Fru, infine, sono stati messi alla prova con una sfida linguistica: presentare vari programmi televisivi evitando parole chiave fondamentali, trovando soluzioni alternative sempre più creative.

Un’anteprima divertente che accompagna la serata finale, con l’intera edizione già disponibile su Disney+ per chi desidera rivedere esibizioni e momenti più significativi.