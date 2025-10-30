ARC RAIDERS ARRIVA OGGI

Oggi Embark Studios ha lanciato l’attesissimo multiplayer extraction adventure, ARC Raiders. Ambientato su una Terra futura letale ma vibrante, i giocatori vengono catapultati in un mondo ad alta tensione fatto di rischi, ricompense e competizione incessante, dove dovranno sopravvivere contro altri Raiders e pericolosi nemici meccanizzati noti come ARC. ARC Raiders è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, e su NVIDIA GeForce NOW a partire da euro 39,99 per la Standard Edition e euro 59,99 per la Deluxe Edition.

Trailer di lancio disponibile su YouTube QUI

- https://www.youtube.com/watch?v=IpeJjQDXNAE -

"Con ARC Raiders, ci siamo prefissati di creare un mondo in cui ogni incontro racconta una storia e ogni rischio sembra reale", ha dichiarato Stefan Strandberg, Chief Creative Officer di Embark Studios. "Siamo stati molto incoraggiati dalla risposta della community al mondo che abbiamo costruito negli ultimi sei anni. È un traguardo importante per il nostro team e non vediamo l'ora di continuare il viaggio con i nostri giocatori e vedere come renderanno questo mondo il loro, mentre noi continuiamo a crescere ed evolverci".

In ARC Raiders, i giocatori assumono il ruolo di Raiders, pistoleri ribelli che si muovono in un mondo in rovina pieno di letali macchine ARC, Raiders rivali e la minaccia costante di imboscate. Con combattimenti ad alta tensione e un mondo in espansione pieno di misteri e opportunità, i giocatori rovistano in superficie per costruire la loro casa nel quartiere sotterraneo di Speranza. Una novità del gioco al lancio, i Raiders possono anche avventurarsi in una mappa inedita: il Blue Gate.

Il lancio segna l'inizio di un viaggio per ARC Raiders. Con una visione a lungo termine per il gioco, Embark Studios prevede di ampliare le funzionalità attuali e lanciare nuovi contenuti, tra cui mappe, missioni, armi, aggiornamenti di gioco, miglioramenti guidati dalla community e molto altro ancora per mantenere l'esperienza in continua evoluzione. La superficie diventerà sempre più letale e il bottino ancora più delizioso. Continuate a seguire arcraiders.com nei giorni successivi al lancio per aggiornamenti e maggiori dettagli su ciò che arriverà prossimamente.

Che tu sia un appassionato di lunga data di survival o extraction games o un neofita del genere, ARC Raiders ti invita a tracciare il tuo percorso, la tua storia e il tuo destino, come una squadra o come Raider solitario. Scarica subito ARC Raiders sulla tua piattaforma preferita e sfida la superficie. Sia la Standard Edition che la Deluxe Edition di ARC Raiders sono disponibili per l'acquisto da oggi su PlayStation Store, Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.

