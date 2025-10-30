DISPONIBILE DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE

SQUARE ENIX ha annunciato l'uscita di DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store su Windows. Il titolo segna l'epica conclusione della leggendaria trilogia di Erdrick, iniziata l'anno scorso con l'acclamato DRAGON QUEST III HD-2D Remake.

Guarda il trailer di lancio di DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake qui:

https://www.youtube.com/watch?v=Cle07k1-TWA

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake unisce i remake completi di DRAGON QUEST I e DRAGON QUEST II, le cui storie seguono cronologicamente DRAGON QUEST III HD-2D Remake, pubblicato a novembre 2024. In queste due avventure epiche indipendenti potremo scoprire l'appagante conclusione della trilogia di Erdrick, portata in vita nuovamente grazie all'amato stile grafico in HD-2D con contenuti inediti della storia, aggiornamenti alle dinamiche di gioco, un nuovo mondo subacqueo completamente esplorabile, un nuovo personaggio controllabile in DRAGON QUEST II e molte altre novità.

In DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, ci metteremo nei panni dei discendenti di Erdrick, il leggendario eroe il cui retaggio si tramanda di generazione in generazione dopo gli eventi di DRAGON QUEST III HD-2D Remake. I fan della saga potranno continuare la storia grazie a questi giochi, mentre i nuovi giocatori potranno optare per la nuova raccolta solo in digitale DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection, che riunisce DRAGON QUEST III HD-2D Remake e DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake in un set definitivo.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake è disponibile su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.