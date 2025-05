Per festeggiare il DRAGON QUEST Day, che segna l'anniversario dell'uscita del DRAGON QUEST originale in Giappone il 27 maggio 1986, SQUARE ENIX ha annunciato che il 30 ottobre 2025 uscirà DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, la continuazione narrativa che mette fine all'acclamato DRAGON QUEST III HD-2D Remake, pubblicato l'anno scorso. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store su Windows). Da oggi è possibile pre-ordinarlo in formato digitale.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake unisce i remake completi di DRAGON QUEST I e DRAGON QUEST II, che, narrativamente, vengono dopo DRAGON QUEST III HD-2D Remake, pubblicato a novembre 2024. In queste due avventure senza tempo potremo scoprire la conclusione della trilogia di Erdrick, portata in vita nuovamente grazie all'amato stile grafico in HD-2D, dei contenuti inediti della storia e degli aggiornamenti al gameplay.

In DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, ci metteremo nei panni dei discendenti di Erdrick, il leggendario eroe il cui retaggio si tramanda di generazione in generazione dopo gli eventi di DRAGON QUEST III HD-2D Remake. I fan della saga potranno continuare la storia grazie a questi giochi, mentre i nuovi giocatori potranno optare per la nuova raccolta DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection, che riunisce DRAGON QUEST III HD-2D Remake e DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake in un set definitivo.

Oltre alla fantastica grafica in HD-2D, un sistema di battaglia perfezionato, vari aggiornamenti generali e nuove aggiunte alla storia, entrambi i remake includono diversi contenuti inediti. Altri dettagli su questi nuovi contenuti verranno svelati prossimamente.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake uscirà il 30 ottobre su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam e Microsoft Store su Windows). Anche la versione solamente digitale DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection, che unisce DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake e DRAGON QUEST III HD-2D Remake, sarà disponibile per le stesse piattaforme a partire dal 30 ottobre.

Da oggi è possibile pre-ordinare la DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake Collector’s Edition. In arrivo il 30 ottobre per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, la Collector’s Edition include:

Il gioco fisico DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake Standard Edition

DRAGON QUEST I & II Character & Monster Blocks Complete Set Che include sei personaggi, un cane, due mostruosi boss e il logo

L’Outstanding Outfit Kit (oggetti in-game per DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake) Ring of Strength x1 Slime Earrings x1 Mad Cap x1 Arriviste’s Vest x1

2 sfondi digitali esclusivi

Il bonus pre-order

I giocatori che posseggono l’intera Erdrick Trilogy possono sbloccare un completo da cane da indossare in DRAGON QUEST I e un completo da gatto per DRAGON QUEST II.

Per continuare i festeggiamenti del DQ Day, DRAGON QUEST III HD-2D Remake può essere acquistato con uno sconto del 25% per un periodo limitato di tempo.