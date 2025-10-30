L’Update 1.6 di Arma Reforger ora disponibile

Bohemia Interactive è lieta di annunciare il rilascio dell'aggiornamento 1.6 di Arma Reforger, che introduce una delle più significative aggiunte di contenuti dal lancio del gioco. I giocatori di tutte le piattaforme possono ora partecipare all'Operazione Omega, rivisitare l'isola di Kolguyev e provare una revisione completa della modalità di gioco Conflict.

Nuova Mappa: Kolguyev

Ricostruita con il motore Enfusion, l'iconica isola di Kolguyev fa il suo ritorno. I giocatori potranno esplorare un terreno vulcanico accidentato caratterizzato da foreste di pini, creste rocciose e siti industriali abbandonati, in netto contrasto con le verdi vallate di Everon. Le sorgenti termali, i torrenti sulfurei e i resti della vecchia industria carbonifera dell'isola aggiungono atmosfera e profondità strategica.

Conflict reinventato

La classica esperienza di Conflict è stata completamente rielaborata nella modalità Headquarters Commander (HQC). Assumete il ruolo di comandante, gestite le risorse, costruite basi in qualsiasi punto dell'isola e guidate le squadre verso gli obiettivi assegnati. Un sistema di scarsità delle risorse introduce un nuovo elemento di gioco, che incoraggia ulteriormente i giocatori ad essere creativi.

Scenari Singleplayer

L’update 1.6 introduce due nuove esperienze single player per chi vuole una sfida in solitaria:

Operazione Omega: Una campagna in cinque episodi che segue un'unità delle forze speciali dietro le linee nemiche.Air Support: Uno scenario basato su una missione incentrata sul trasporto in elicottero, la logistica e il supporto aereo ravvicinato.

Entrambe le modalità riportano in auge la classica impronta cinematografica che da tempo caratterizza la serie Arma.