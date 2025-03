Update 1.3 1.3 di Arma Reforger: Fire Support

Bohemia Interactive è lieta di annunciare l'uscita dell'aggiornamento Arma Reforger 1.3: Fire Support. Quest'ultimo update offre un arsenale di nuovi veicoli, armi e miglioramenti del gameplay che rimodellano in significativamente l'esperienza di combattimento. Con devastanti raffiche di mortaio, elicotteri da combattimento, edifici e alberi distruttibili, nessuna zona è veramente sicura e i giocatori dovranno adattarsi per sopravvivere!

Arma Reforger: Fire Support - 1.3 Update

Nuovi veicoli & Elicottero da combattimento

Due formidabili veicoli da combattimento per la fanteria sono arrivati sul campo di battaglia. Il LAV-25, dotato di un autocannone M242 da 25 mm e di una mitragliatrice coassiale M240 da 7,62 mm, offre alle forze statunitensi una nuova potente risorsa in prima linea con un mirino ottico 7x per gli scontri a lungo raggio. Inoltre, il BRDM-2, un veicolo da ricognizione più leggero, rafforza le forze sovietiche e dell'AFI con la sua mitragliatrice KPVT da 14,5 mm e il PKT da 7,62 mm.

Gli elicotteri UH-1H e Mi-8MT non sono più solo dei trasporti, ma anche delle vere e proprie macchine da guerra con razzi e mirini a collimatore avanzati per un puntamento di precisione. Con diverse opzioni per le munizioni e una maggiore potenza di fuoco, i piloti possono dominare il campo di battaglia dal cielo.

Mortai e meccaniche di distruzione

Arma Reforger introduce nuovi sistemi di mortaio realistici e coinvolgenti che consentono ai giocatori di reprimere le avanzate nemiche, interrompere le linee di rifornimento e far piovere distruzione da chilometri di distanza. Il mortaio sovietico 2B14 da 82 mm e il mortaio statunitense M252 da 81 mm richiedono il coordinamento con gli spotter per ottenere il massimo impatto.

Un campo di battaglia veramente dinamico è ora realtà, con edifici che crollano e alberi che vengono abbattuti. Colpi di mortaio, lanci di razzi dagli elicotteri e combattimenti con i veicoli rimodelleranno l'ambiente circostante!

Nuovo Scenario Single player: Elimination

Una nuovissima missione single player mette i giocatori nei panni di un agente delle forze speciali americane incaricato di eliminare un ufficiale sovietico di alto rango a Régina. Che si tratti di cecchinaggio a distanza, di un'imboscata esplosiva o di un'infiltrazione ravvicinata con un'arma silenziata, la missione offre molteplici approcci.

Miglioramenti aggiuntivi e sistemi di gioco rivisitati

Potenziamento della logistica dei veicoli : Gli autocarri da trasporto (M923A1, URAL-4320) ora possono trasportare fino a 1.500 forniture. Le nuove varianti da trasporto e da carico UAZ-452 migliorano la mobilità e la capacità di rifornimento. Le forze dell'AFI hanno ora accesso ai veicoli UAZ-452, BTR-70 e BRDM-2. Sono state introdotte varianti civili degli elicotteri UH-1H e Mi-8.

Depositi di munizioni classificati: I giocatori devono salire di grado prima di poter accedere ad armi ed equipaggiamenti più avanzati, bilanciando il sistema dell'arsenale.

Miglioramenti alla modalità Conflitto: I giocatori non possono più spawnare nelle basi contese, rendendo più critica la strategia e la pianificazione. I tempi di cattura dipendono ora dalla connettività della rete radio, aumentando la profondità tattica. Sono state introdotte modalità di gioco a conflitto ridotto per battaglie più veloci.

Upgrade all’IA: I soldati IA ora seguono meglio i bersagli in movimento, si riparano più efficacemente, contrattaccano ed eseguono manovre di fiancheggiamento, diventando così una minaccia più letale e realistica.

Arma Reforger 1.3: Fire Support offre un livello unico di intensità e realismo sul campo di battaglia. Bohemia Interactive invita i giocatori a mettere alla prova le loro abilità tattiche, a padroneggiare nuovi arsenali e a sperimentare il caos di una guerra su larga scala. Il campo di battaglia si sta evolvendo!