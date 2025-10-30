Vaccinarsi in età adulta: la nuova campagna Gsk per la prevenzione

Mangiare in modo equilibrato, svolgere attività fisica e riposare correttamente sono pratiche fondamentali per mantenere uno stato di benessere. Tuttavia, anche seguire uno stile di vita sano può non essere sufficiente a proteggere l’organismo da virus e batteri.

In questo contesto, le vaccinazioni rappresentano un elemento centrale della prevenzione a tutte le età. Non riguardano solo i bambini, ma anche gli adulti, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove la popolazione sta progressivamente invecchiando.

Per rafforzare la consapevolezza sull’importanza della protezione immunitaria anche oltre l’infanzia, Gsk ha avviato la campagna informativa “Vaccinarsi: un modo per prendersi cura di sé”, autorizzata dal ministero della Salute. Dal 2 novembre l’iniziativa sarà diffusa attraverso una strategia multicanale che coinvolge radio, televisione, web e affissioni nelle città di Roma, Milano e Napoli.

La campagna invita gli adulti a rivolgersi al proprio medico di fiducia per conoscere le vaccinazioni disponibili e scegliere un percorso di protezione personalizzato.

“Ci sono molti modi per prendersi cura di sé, come fare attività fisica, adottare un’alimentazione equilibrata e vaccinarsi. La vaccinazione è uno degli strumenti di prevenzione più efficaci a nostra disposizione – spiega Silvia La Rosa, responsabile della Divisione Vaccini Gsk Italia – Proteggersi significa investire nel proprio benessere a lungo termine, riducendo il rischio di malattie e complicanze”.

Il tema assume particolare rilievo nelle fasce più mature della popolazione. La vaccinazione in età adulta contribuisce infatti a sostenere uno stato di salute attivo durante l’invecchiamento.

“Le vaccinazioni offrono protezione contro patologie potenzialmente gravi, soprattutto nelle persone più vulnerabili, come anziani o individui con condizioni di fragilità – sottolinea Barbara Grassi, direttore medico e scientifico Gsk Italia – È importante che gli adulti riconoscano il valore dell’immunizzazione come parte integrante della cura di sé”.

La campagna punta a favorire un’informazione chiara e a incoraggiare un confronto diretto con il medico, figura centrale nell’accompagnare le persone verso scelte consapevoli per la propria salute.