LUCCA COMICS & GAMES 2025 HASBRO RIVELA NUOVE ACTION FIGURE

MARVEL, STAR WARS & TRANSFORMERSSul Main Stage del padiglione Carducci, durante il “Grog Live Show” – il panel dedicato alle linee ispirate al mondo Marvel, Star Wars™ e Transformers – i product designer Evan Brooks, Dwight Stall e Chris Reiff hanno presentato dei veri e propri oggetti del desiderio, in esclusiva per le migliaia di fan accorsi nella capitale europea della cultura pop. Le leggende prendono vita a Lucca con le nuove action figure firmate Hasbro: Iron Man Mark III, Nimrod X-Men Sentinel, Ewok Valentine’s Day Edition e il set Transformers Spotlight dedicato a Optimus Prime. E poi, tutti in Piazza Santa Maria ad ammirare le meraviglie firmate Hasbro Fan.

Emozione e collezionismo si incontrano sul main stage del Padiglione Carducci, dove Hasbro ha svelato in anteprima mondiale quattro imperdibili action figure dedicate ad alcuni degli universi più iconici della cultura pop. A guidare i fan dietro le quinte di queste creazioni sono stati Dwight Stall, Chris Reiff ed Evan Brooks, celebri product designer Hasbro, per un incontro che ha unito passione, creatività e innovazione.Il pubblico ha potuto assistere dal vivo alla presentazione della nuova Marvel Legends Series Iron Man Mark III, ispirata al film Iron Man dei Marvel Studios. Con oltre 20 punti di articolazione, accessori intercambiabili ed effetti blast, questa figure premium da 15 cm riproduce fedelmente la leggendaria armatura di Tony Stark, rendendola un tributo perfetto all’universo Marvel e un must per ogni collezionista.A completare il mondo Marvel, Hasbro ha presentato la Marvel Legends Series Nimrod X-Men Sentinel, imponente statuetta da quasi 20 cm ispirata al temibile cacciatore di mutanti dei fumetti X-Men. Dotata di articolazioni dinamiche e cinque accessori, questa figure domina ogni collezione con la sua presenza scenica e i dettagli che celebrano la potenza dell’universo mutant Marvel.

Da una galassia lontana lontana arriva poi la Star Wars The Black Series Ewok, una speciale versione dedicata a San Valentino che ha conquistato i fan per il suo irresistibile look ispirato a Cupido. L’Ewok, con ali in tessuto, copricapo rosso e decorazioni rosa, porta un tocco di dolcezza e ironia nell’universo Star Wars. Il set include una balestra, un biglietto a forma di cuore e un droid BD rosa, per celebrare l’amore con stile… anche nello spazio!Infine, la rivelazione più attesa per gli appassionati dei robot trasformabili: Transformers Spotlight Optimus Prime Set. Un’esclusiva collezione composta da tre figure Deluxe Class da 11 cm ciascuna, che ripercorrono le fasi di sviluppo di una action figure, dal modello concettuale fino al prodotto finale. Ogni figura include iconici accessori – Matrix of Leadership, Energon axe e blaster – ed è pensata per mostrare il lavoro e la passione che si nascondono dietro la creazione dei leggendari Autobot.Quattro reveal che raccontano il cuore e la storia di Hasbro, dove innovazione, nostalgia e storytelling si fondono per dare vita a collezioni pensate per i fan di tutte le età. Un evento unico, che ancora una volta ha trasformato Lucca Comics & Games nel palcoscenico mondiale delle emozioni pop.

