HASBRO SCATENA IL DIVERTIMENTO A LUCCA COMICS & GAMES 2025

La voglia di giocare, collezionare e condividere le proprie passioni cresce di anno in anno e trova la sua massima espressione a. Anche quest’anno - dal 29 ottobre al 2 novembre -sarà tra i protagonisti della fiera conin bendella città. Gli appassionati di boardgame non dovranno far altro che raggiungere le ampie e magiche aree dedicate adnelper immergersi negli universi che hanno colpito e segnato l’immaginario di diverse generazioni.

Nel corso dei cinque giorni di fiera, i fan più accaniti avranno l’emozionante opportunità di essere tra i primi in Italia a giocare a Talisman Nemesis, l’avvincente espansione che introduce una modalità inedita di gioco uno-contro-molti. In questo nuovo scenario, un giocatore assume il ruolo del terribile Nemesis, un’entità oscura che controlla bestie feroci e incontrollabili, mentre gli altri impersonano eroi coraggiosi chiamati a rispondere al richiamo della caccia. Inoltre, tutti gli appassionati di Heroquest potranno cimentarsi con la mitica espansione La Cripta dell’Oscurità Perpetua, firmata dall’attore e game designer Joe Manganiello, nel quale i giocatori dovranno portare a termine una missione di primaria importanza: salvare la loro terra natia dalle forze del Terrore. Ma le avventure non finiscono qui: durante i cinque giorni di fiera verrà presentato Cosmolancer - disponibile in Italia da Novembre - il nuovo gioco da tavolo di fantascienza adatto ad adulti, ragazzi e bambini dai 9 anni in su. A rendere l’esperienza ancora più entusiasmante contribuiranno tornei e sessioni dimostrative, durante le quali i fan dei giochi cooperativi potranno esplorare l’intero universo di HeroQuest, dalle nuove espansioni come First Light fino ai capitoli Frozen Horror e La Maga dello Specchio.

Di sicuro appeal per tutti, le nuove edizioni e le versioni speciali dei grandi classici Hasbro Games, come il nuovo Monopoly Pokémon e Monopoly Stitch. Sarà possibile provare anche la novità di questo Natale, Monopoly App Banking, il cui scopo è costruire il proprio impero e fare affari utilizzando una bellissima App sia per fare transazioni ma anche per sfidare Mr. Monopoly nei nuovi minigames. Per tutti coloro che proveranno una di queste nuove versioni, in palio il gioco di carte Monopoly Deal. Ampio spazio anche ai giochi adatti anche a tutta la famiglia, come la nuova versione Forza 4 Frenesia, un gioco dinamico, veloce e adrenalinico da giocare anche a squadre. Infine, non mancheranno i divertentissimi giochi di carte come Sweet Takes, 5Alive e il frenetico Piggy Piggy, in cui l'obiettivo è accumulare più punti degli avversari rubando i loro maialini colorati. Per i veri collezionisti di supereroi e miti stellari l’appuntamento è in Piazza Santa Maria con Hasbro FAN. Sarà il punto di ritrovo perfetto ideale per community e devoti di Marvel e di Star Wars™, in particolare delle linee Hasbro ispirate a queste saghe iconiche e di brand leggendari come Transformers, Star Wars™ e G.I. JOE. Da segnare in agenda l’imperdibile panel “Grog Live Show” di giovedì 30 ottobre, dalle ore 10.10 alle ore 10.50, sul main stage del Padiglione Carducci: i product designer Evan Brooks, Dwight Stall e Chris Reiff, sveleranno nuovi prodotti di Transformers, delle linee Hasbro ispirate a Star Wars™ – The Black Series e presenteranno entusiasmanti novità relative alla linea MARVEL Legends.Direttamente da San Diego Comic-Con, a Lucca Comics & Games faranno il loro debutto anche le attesissime esclusive di Hasbro Pulse, disponibili per l’acquisto per tutta la durata della fiera. Tra queste figurano pezzi da collezione di Marvel Legends, due linee dedicate a Star Wars, le action figure di Transformers e i nuovi prodotti di G.I. JOE. A completare l’esperienza, non mancheranno dimostrazioni e sfide con Beyblade, pensate per rendere ancora più emozionante la partecipazione dei visitatori.Dalle sessioni di gioco alle attività giornaliere, dalle anteprime ai panel, anche quest’anno Hasbro regalerà a famiglie, collezionisti e fan un’avventura indimenticabile.