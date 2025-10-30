Disponibile il capitolo 3 di DRAGON BALL XENOVERSE 2 Future Saga

La storia principale di DRAGON BALL XENOVERSE 2 Future Saga prosegue con il capitolo 3, ora disponibile.

Il primo capitolo è iniziato con il grande piano di Fu per alterare il futuro, seguito dal capitolo 2, dove i suoi esperimenti si sono ampliati, minacciando di distruggere la storia stessa del futuro. Il capitolo 3 segna un punto di svolta con l'alleanza tra Fu e Golden Frieza, che fa precipitare Conton City nel caos grazie al suo nuovo potere da Ultra Supercattivo.

Inoltre, è stata introdotta una nuova modalità, Scenario extra, che consente ai giocatori di interagire con Cheelai e Broly ottenendo sequenze filmate e ricompense esclusive.

Insieme al capitolo 3, è disponibile anche il Future Saga Pack Set, che include tutti i DLC della Future Saga, tra cui il prossimo capitolo 4.

La storia ha raggiunto un punto di svolta, perciò guarda subito il trailer:

https://youtu.be/-MrtiN_26PI

DRAGON BALL XENOVERSE 2 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.