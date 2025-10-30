HUAWEI presenta Pura 80 Series

HUAWEI è orgogliosa di annunciare il lancio globale di HUAWEI Pura 80 Series, il nuovo smartphone destinato a ridefinire i confini della fotografia grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e alle innovative funzionalità.

Un design iconico che incanta

HUAWEI Pura 80 Ultra e il HUAWEI Pura 80 Pro nella finitura Glazed Red presentano un design esclusivo “Forward Symbol”, ispirato ai classici motivi a raggiera delle gioiellerie più raffinate e degli orologi di lusso. Il motivo a raggiera si distingue per la sua ricchezza di dettagli e un sofisticato gioco di luci e ombre. La lente del Pura 80 Ultra è impreziosita da un elegante anello dorato, che crea l'iconico “Forward Symbol” e mette in risalto l'emblema del brand, trasformandolo in un punto focale distintivo.

L'eccellenza fotografica ridefinita

La rivoluzionaria Ultra Lighting Camera da 1 pollice di HUAWEI Pura 80 Pro garantisce una luminosità straordinaria, rivelando dettagli eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre l'Ultra Chroma Camera assicura una fedeltà di colori impeccabile, per paesaggi notturni vividi, realistici e di eccezionale chiarezza. Pura 80 Ultra introduce un inedito doppio teleobiettivo a doppia modalità che integra una superficie fotosensibile di grandi dimensioni con ingrandimenti versatili da 3.7x e 10x, consentendo di realizzare ritratti cinematografici e primi piani drammatici, di elevata nitidezza e con una notevole intensità spaziale.

La tecnologia XMAGE di HUAWEI potenzia la Pura 80 Series con soluzioni fotografiche all'avanguardia, sfruttando il sensore teleobiettivo più grande del settore e algoritmi avanzati per produrre immagini di straordinaria nitidezza anche con elevati ingrandimenti e in condizioni di scarsa luce. Dai dettagli architettonici più complessi agli ampi skyline cittadini, eccelle nel catturare vivide atmosfere notturne con tonalità e saturazione precise. La serie rivoluziona la fotografia e la videografia di scena, immortalando dettagli ultra-nitidi e colori vibranti anche da lontano, con video 4K che offrono filmati ad alta fedeltà, riproducendo le esperienze dal vivo in modo autentico e coinvolgente.

Funzionalità intelligenti in continua evoluzione

Oltre alle straordinarie capacità fotografiche, Pura 80 Pro e Ultra integrano funzionalità intelligenti per un'esperienza utente ottimizzata. Il pulsante Smart Controls personalizzabile offre accesso rapido a funzioni come fotocamera, torcia o AI Lens. La sicurezza è rafforzata dal riconoscimento delle impronte digitali, mentre la cancellazione avanzata del rumore AI garantisce chiamate cristalline.

Potenza e prestazioni inarrestabili

Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra sono alimentati da una batteria da 5170 mAh, supportata da HUAWEI SuperCharge da 100W per una ricarica ultra-rapida e da HUAWEI SuperCharge Wireless da 80W per ricariche comode e senza fili. Questa combinazione di elevata capacità e ricarica rapida assicura un'operatività costante, mantenendo gli utenti connessi e attivi per tutta la giornata.

Un ecosistema di app completo e sicuro

La serie HUAWEI Pura 80 assicura un'esperienza utente fluida e completa, grazie a un ricco ecosistema di applicazioni. Tramite AppGallery, lo store ufficiale di Huawei, è possibile scaricare Aurora Store, che garantisce un accesso facile e sicuro alle app preferite con compatibilità quasi totale.

Durabilità estrema con Kunlun Glass

Il 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass migliora la resistenza di Pura 80 Ultra e garantisce una protezione estrema, che aumenta la resistenza ai graffi di 16 volte e quella alle cadute di 25 volte . Questa protezione di ultima generazione assicura una resistenza straordinaria, proteggendo efficacemente il dispositivo dall'usura quotidiana per un'esperienza d'uso affidabile e senza pensieri.

Prezzi e Disponibilità

HUAWEI Pura 80 Pro sarà disponibile a partire dal 29 ottobre al prezzo di € 1,099. HUAWEI Pura 80 Ultra, invece, sarà disponibile al prezzo di € 1,499.