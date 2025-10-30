Furto al Louvre, arrestato un terzo sospetto nella regione di Parigi

Un terzo sospettato è stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi in relazione al furto al Louvre avvenuto lo scorso 19 ottobre. La notizia è stata diffusa da BFM TV, che cita proprie fonti investigative. L’uomo si trova ora in custodia cautelare e sarà interrogato dagli inquirenti nelle prossime ore.

Durante una conferenza stampa, la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato che i due individui arrestati sabato, di 34 e 39 anni, hanno parzialmente ammesso il loro coinvolgimento nel colpo. Entrambi sono stati incriminati per furto aggravato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato, e sono stati trasferiti in carcere.

Le indagini continuano senza sosta, ma al momento i gioielli rubati non sono ancora stati recuperati. Gli investigatori ritengono che potrebbero trovarsi ancora nell’area parigina o essere già stati immessi nel mercato illegale internazionale.