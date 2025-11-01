Furto di Gioielli al Louvre: Arrestata 38enne per Complicità nell'Organizzazione

Una donna di 38 anni è stata arrestata nei giorni scorsi e accusata di complicità in furto organizzato e associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta sul furto di gioielli avvenuto al Museo del Louvre. La donna, residente a La Courneuve, nella periferia nord di Parigi, è comparsa oggi davanti a un magistrato incaricato di stabilire se disporre la sua detenzione preventiva.

L’arresto si inserisce in un’operazione avviata dopo il colpo da 88 milioni di euro, uno dei furti più rilevanti degli ultimi anni in Francia. In precedenza erano già stati fermati due uomini di 34 e 39 anni. Secondo quanto dichiarato dalla procuratrice di Parigi Laure Beccuau, i due avrebbero parzialmente ammesso il loro coinvolgimento durante gli interrogatori.

In totale, sono cinque le persone fermate nell’ambito dell’inchiesta. Gli investigatori stanno ricostruendo ruoli, movimenti e contatti tra i presunti membri del gruppo criminale, ritenuto ben organizzato e con competenze logistiche tali da pianificare il furto con precisione.

Nonostante gli arresti, i gioielli rubati non sono ancora stati recuperati. Le ricerche proseguono, così come gli accertamenti per individuare eventuali ulteriori complici e chiarire la destinazione dei preziosi sottratti.