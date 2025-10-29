Giulia De Lellis racconta la sua esperienza da neomamma: Appena resuscitata da una febbre da mastite

Giulia De Lellis è tornata sui social dopo il parto per condividere con i suoi follower i primi giorni da mamma di Priscilla. L’influencer ha rivelato di aver affrontato momenti difficili a causa di una mastite, un’infiammazione al seno comune nel periodo post partum.

“Sono appena resuscitata da una febbre da mastite”, ha raccontato nelle sue storie, spiegando di essere rimasta a letto per una settimana con 39 di febbre. Nonostante il malessere, Giulia ha trovato il tempo di ringraziare la sua community per l’affetto ricevuto: “Non finirò mai di ringraziare tutti quelli che da quando è nata Priscilla mi mandano messaggi e fiori. Ne ricevo a decine ogni giorno, grazie di cuore”.

La neo mamma ha descritto questo periodo come una vera e propria “baby bubble”, una bolla d’amore tutta dedicata alla sua bambina: “È una magia, me la sto godendo per bene. Tutti mi dicono che questo periodo vola, quindi voglio viverlo fino in fondo”.

Parlando della piccola Priscilla, Giulia ha svelato che la neonata somiglia moltissimo al papà, Nicolò Rapisarda, conosciuto come Tony Effe: “Lei è stupenda, sta benissimo. Ho partorito la gemella del mio fidanzato. Di me ha solo il modo in cui dorme, a bocca aperta e con le braccia in aria. Tutto molto intenso e impegnativo, ma quando la guardo vado su un altro pianeta”.