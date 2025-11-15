Giulia De Lellis racconta le difficoltà dell'allattamento dopo la gravidanza

Giulia De Lellis ha condiviso sui social la sua esperienza con l’allattamento post gravidanza, spiegando di aver vissuto settimane tutt’altro che semplici dopo la nascita della piccola Priscilla, avuta con il rapper Tony Effe. L’influencer ha ammesso di essersi sentita «sfortunata» per non aver potuto allattare a lungo la sua bambina.

«Io sono stata proprio sfigata, ve l’avevo mezzo accennato, con l’allattamento. Ho avuto una mastite devastante e il latte mi è andato via subito dopo. Quindi non è che ho allattato tantissimo, neanche un mese», ha spiegato De Lellis rispondendo alle domande dei follower. L’infiammazione, comune nel post partum, le ha provocato febbre alta e forte malessere: «Sono rimasta a letto una settimana con 39 di febbre».

Il tema dell’allattamento, per lei molto importante, resta secondo l’influencer un argomento complesso e poco discusso: «L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco secondo me. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato».