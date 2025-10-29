Anziana dimenticata su un'isola durante la crociera: trovata senza vita sulla Grande Barriera Corallina

Le autorità australiane hanno avviato un’indagine dopo la morte di una donna di 80 anni, rimasta sola su un’isola della Grande Barriera Corallina dopo essere stata dimenticata da una nave da crociera. Il corpo dell’anziana è stato ritrovato domenica mattina, al termine di una vasta operazione di ricerca.

L’episodio è avvenuto sabato scorso, secondo quanto riportato dalla BBC. La donna si trovava a bordo della Coral Adventurer e, insieme ad altri passeggeri, aveva partecipato a un’escursione sull’isola di Lizard Island, a circa 250 chilometri a nord di Cairns. Durante la sosta, l’80enne si sarebbe allontanata dal gruppo per riposarsi, ma la nave avrebbe lasciato l’isola al tramonto senza accorgersi della sua assenza.

Leggi anche Egitto, nave da crociera in fiamme sul Nilo a Luxor: a bordo anche 80 italiani, tutti in salvo

L’equipaggio si sarebbe reso conto della scomparsa solo alcune ore dopo la partenza, facendo immediatamente ritorno sull’isola. È stata quindi avviata una ricerca coordinata dalle autorità locali, con il supporto dell’Autorità australiana per la sicurezza marittima (Amsa). Purtroppo, gli sforzi si sono conclusi con il ritrovamento del corpo senza vita della donna.

L’Amsa ha confermato di aver aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto e ha annunciato che incontrerà l’equipaggio della nave quando questa attraccherà a Darwin nei prossimi giorni.

Il direttore generale di Coral Expeditions, Mark Fifield, ha dichiarato che l’equipaggio ha informato la famiglia della vittima e ha espresso il più profondo cordoglio: “Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e stiamo offrendo tutto il nostro sostegno ai familiari della donna mentre le indagini proseguono”.