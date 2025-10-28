Eros Ramazzotti lancia Una storia importante: svelate le collaborazioni con Bocelli, Ultimo, Elisa e altri

Sono stati rivelati i duetti del nuovo album di Eros Ramazzotti, “Una storia importante”, in uscita il 21 novembre anche nella versione spagnola “Una historia importante”. Il disco raccoglie nuove versioni dei brani più celebri del cantautore, reinterpretati insieme ad artisti italiani e latinoamericani.

Dalle anticipazioni condivise sui social da Ramazzotti, spiccano collaborazioni con Ultimo in “Un’emozione per sempre”, con la cantautrice portoricana Kany García nella versione spagnola “Una emoción para siempre”, con il messicano Carin León in “Otra como tú”, e con Elisa in “Buona stella”. Confermate anche Giorgia in “Quanto amore sei” (e in spagnolo “Cuanto amor me das”), Andrea Bocelli in “Se bastasse una canzone” (e “Si bastasen un par de canciones”), Max Pezzali in “Come nei film” e l’argentina Lali in “Fuego en el fuego”.

Resta ancora da scoprire l’identità dell’artista che accompagnerà Ramazzotti in “L’Aurora” (e nella versione spagnola “La Aurora”). Il nome è stato volutamente mascherato da una serie di asterischi, alimentando l’ipotesi tra i fan che possa trattarsi di Laura Pausini, dato il numero di caratteri compatibile.

Un capitolo speciale riguarda il brano inedito “La mia strada”, che Ramazzotti interpreterà insieme a Jovanotti. L’artista ha raccontato sui social come la loro amicizia e la stima reciproca abbiano dato vita al pezzo, registrato sotto la produzione di Michele Canova. La versione spagnola del brano si intitolerà “La aventura”.

Tracklist “Una storia importante”

Il mio giorno perfetto

L’Aurora (ft. )

Un’emozione per sempre (ft. Ultimo)

Come nei film (ft. Max Pezzali)

Festa

La mia strada (ft. Jovanotti)

Buona stella (ft. Elisa)

Se bastasse una canzone (ft. Andrea Bocelli)

Otra como tu (ft. Carin Leon)

Domani

Quanto amore sei (ft. Giorgia)

Solo insieme a te

Stupide parole romantiche

Fuego en el fuego (ft. Lali)

5 secondi

Tracklist “Una historia importante”

Mi día preferido

La Aurora (ft. )

Una emoción para siempre (ft. Kany García)

Si bastasen un par de canciones (ft. Andrea Bocelli)

Fuego en el fuego (ft. Lali)

Otra como tú (ft. Carin León)

Mañana

Fiesta

La aventura (ft. Jovanotti)

Cuanto amor me das (ft. Giorgia)

Solo junto a ti

Estúpidas palabras románticas

5 segundos

Buona stella (ft. Elisa)

Come nei film (ft. Max Pezzali)