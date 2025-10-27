Sezze, orrore in località Ceriara: uomo uccide e seziona un cane, ripreso dalle guardie zoofile

Shock a Sezze, in provincia di Latina, dove nella mattinata di lunedì 27 ottobre un uomo ha brutalmente ucciso e sezionato un cane. Dopo il gesto, ha raccolto i resti dell’animale, li ha chiusi in una busta ed è fuggito verso le colline circostanti.

L’episodio è avvenuto in località Ceriara ed è stato documentato in tempo reale dalle guardie zoofile della Fipsas, intervenute dopo una segnalazione. Coordinati dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, gli operatori sono riusciti a filmare l’intera scena nel giro di pochi minuti.

Alla vista delle guardie, l’uomo ha cercato di dileguarsi portando con sé i resti del cane. Le immagini e i video raccolti saranno ora trasmessi alla Procura di Latina, che si occuperà degli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se episodi simili si siano già verificati nella zona.

Le guardie zoofile della Fipsas operano da oltre trent’anni nel territorio pontino, impegnandosi nella tutela dell’ambiente, nella salvaguardia dell’ecosistema e nella protezione degli animali. I volontari, profondamente turbati da quanto accaduto, hanno dichiarato di non aver mai assistito a una scena tanto raccapricciante durante le loro attività di controllo.