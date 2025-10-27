Belve, Belen Rodriguez: Sono manesca, De Martino ne ha prese più di tutti. Il vero amore? Borriello

Belen Rodriguez torna a raccontarsi senza filtri nella prima puntata di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 martedì 28 ottobre. L’intervista, tra momenti di leggerezza e confessioni intime, ripercorre le tappe più difficili e intense della vita della showgirl argentina, dal matrimonio con Stefano De Martino al periodo trascorso in clinica per curarsi.

Alle domande dirette della conduttrice, Belen risponde con sincerità e ironia. “Nella sua vita professionale ha avuto tutto ciò che meritava?”, chiede Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più. Che mi facessero parlare”, replica la showgirl. Quando la giornalista le ricorda la battuta “Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica”, Belen conferma: “Ho avuto esperienze”. E alla domanda “Si è trovata bene?” risponde sorridendo: “Sì, però mi piace il manzo”.

La conversazione si spinge anche sui temi più personali. “Ha attraversato un periodo complesso”, osserva Fagnani. “Non mi sono alzata dal letto per due mesi, non aprivo le finestre… Sono finita in una clinica a curarmi”, ammette Belen. Alla domanda su un eventuale abuso di sostanze, chiarisce: “No, il problema erano le benzodiazepine. Disintossicarsi da quelle è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato”.

Con la sua consueta schiettezza, la showgirl parla anche del suo carattere: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la ‘sudamericana’… i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno ho lanciato un cactus!”. Tra una risata e l’altra, Belen precisa in tono ironico: “Qualche graffio, nulla di grave. In Argentina le cose si risolvono così!”.

Durante l’intervista, la conduttrice affronta anche il tema della fine del matrimonio con De Martino. “Se una persona non entra nel profondo dell’altra e non la conosce davvero, finisce per distruggerla. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico”, spiega Belen. “Non c’è più sofferenza: ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

Alla domanda su quale sia stato il grande amore della sua vita, la showgirl non ha dubbi: “Marco Borriello. Ci siamo amati nello stesso modo”. Infine, Fagnani ricorda una sua recente dichiarazione: “A giugno aveva detto di essere single e casta. Ci sono novità?”. “Continuo a essere single”, risponde Belen con un sorriso. “Abbiamo solo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta è stata a metà agosto”.