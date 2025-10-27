Del Piero e Bergomi, scintille in diretta su Sky: Rispetta il mio pensiero e non urlare

Botta e risposta acceso tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport durante il commento dell’ottava giornata di Serie A. Il confronto tra i due ex calciatori è degenerato in un vivace diverbio sul ruolo e sulla reale forza dell’Inter negli ultimi anni.

Tutto è iniziato con una frase di Del Piero, che ha espresso un giudizio netto: “Mi dispiace Beppe, ma l’Inter è la più forte da quattro anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti”.

Leggi anche Del Piero: nessuna candidatura alla presidenza FIGC, ma non chiudo le porte

La replica di Bergomi non si è fatta attendere: “E come mai non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce il tuo pensiero vale più del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da quattro anni sostengo che l’Inter non è la più forte, e i risultati dicono che ho ragione”.

Visibilmente infastidito, Del Piero ha ribattuto: “Non sto urlando, ho detto solo che sono i più forti da quattro anni. Se non sei d’accordo va bene, ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L’Inter. Ha disputato due finali di Champions in tre anni. I giocatori nerazzurri sono nettamente più forti di quelli di Napoli, Milan e Juventus”.

Bergomi ha rilanciato sottolineando un altro aspetto: “Infatti l’Inter è stata brava, non forte. Ha fatto mercato a costo zero da quattro anni, ha scoperto giocatori e li ha fatti rendere al massimo. Questa è bravura. All’Inter però servono ancora un difensore veloce, un centrocampista fisico e una punta che sappia giocare l’uno contro uno”.

Nessuno dei due ha ceduto terreno. Del Piero ha insistito: “Rispetto alle altre italiane è molto più forte”. Pronta la controreplica di Bergomi: “Perché, il Napoli cosa ha di meno dell’Inter? E il Milan?”.

Il battibecco si è chiuso con un tentativo di stemperare i toni da parte di Del Piero: “Vabbè, dai… manda le immagini del rigore che è meglio”.