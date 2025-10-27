Chiuso il confine tra Lituania e Bielorussia dopo nuove violazioni dello spazio aereo

La Lituania ha deciso di chiudere a tempo indeterminato il suo confine con la Bielorussia dopo una serie di episodi che hanno destato forte preoccupazione. Per la terza notte consecutiva, alcuni palloni aerostatici non identificati hanno violato lo spazio aereo lituano, spingendo le autorità a intervenire con misure straordinarie di sicurezza.

Il Centro nazionale di gestione delle crisi di Vilnius ha annunciato la chiusura immediata dei valichi di frontiera con la Bielorussia, specificando che la misura resterà in vigore “per un periodo indefinito”. L’obiettivo è prevenire ulteriori intrusioni e garantire la tutela del territorio nazionale.

La Lituania, membro dell’Unione Europea e della NATO, condivide con la Bielorussia un confine di circa 680 chilometri. Negli ultimi mesi i rapporti tra i due Paesi si sono progressivamente deteriorati, anche a causa delle tensioni politiche e delle preoccupazioni legate alla sicurezza regionale.