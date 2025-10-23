Incursione russa nei cieli della Lituania: violato lo spazio aereo nazionale

Aerei militari russi hanno violato questa sera lo spazio aereo della Lituania, provocando una dura reazione da parte di Vilnius. L’episodio è stato definito una “palese violazione del diritto internazionale e dell’integrità territoriale” dal presidente lituano Gitanas Nauseda.

In un video diffuso sui social, Nauseda ha sottolineato come l’incidente confermi la necessità di rafforzare la difesa aerea europea, evidenziando i rischi legati alle continue provocazioni ai confini orientali della NATO.

Il capo di Stato ha inoltre annunciato che il ministero degli Esteri lituano convocherà i rappresentanti dell’ambasciata russa a Vilnius per presentare una formale protesta contro “comportamenti sconsiderati e pericolosi”.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione tra la Russia e i Paesi baltici, che da mesi segnalano attività militari sospette nei pressi dei propri confini e nello spazio aereo del Mar Baltico.