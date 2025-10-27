Donald Trumpa Putin: Metta fine alla guerra in Ucraina invece di testare missili nucleari

Donald Trump ha criticato duramente Vladimir Putin per l’annuncio del test del nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, definendo la mossa “non appropriata”. Durante un incontro con i giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto in Giappone, l’ex presidente americano ha dichiarato che Putin “dovrebbe far finire la guerra in Ucraina invece di testare missili”.

Trump ha sottolineato come il conflitto ucraino, “una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana”, stia per entrare nel suo quarto anno. Ha quindi espresso preoccupazione per l’escalation militare russa, criticando il test di un’arma che Putin ha definito “senza eguali nel mondo”.

Secondo il Cremlino, il Burevestnik è stato testato con successo. Si tratta di un missile a lunga gittata, in grado di coprire fino a 14mila chilometri, e destinato a entrare in servizio operativo nelle forze armate russe. Putin ha ordinato la preparazione delle infrastrutture necessarie per la sua piena integrazione nell’arsenale nazionale.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che l’Ucraina non sarebbe in grado di produrre autonomamente missili capaci di colpire in profondità il territorio russo senza componenti importati dall’Europa. “Possono essere britannici, tedeschi o italiani. È evidente che l’Ucraina oggi difficilmente sarebbe in grado di produrre tali missili da sola”, ha detto alla tv di Stato, citato da Interfax.

Riguardo alle sanzioni statunitensi contro la Russia, Peskov ha ammesso che queste “complicano” il ripristino dei rapporti tra Mosca e Washington, ma non rappresentano un ostacolo insormontabile. “Nonostante le azioni ostili, i nostri interessi restano quelli di costruire buone relazioni con tutti i Paesi, compresi gli Stati Uniti”, ha dichiarato in un’intervista riportata dall’agenzia Tass.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito “una menzogna totale” la notizia, diffusa da fonti russe, secondo cui le forze di Mosca avrebbero accerchiato 5mila soldati ucraini nelle aree di Kupyansk e Pokrovsk. “Le bugie sono rivolte agli Stati Uniti. Putin vuole convincere Trump che sta vincendo”, ha affermato Zelensky.