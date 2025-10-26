Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton: McLaren in grande forma

Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio del Messico, firmando un giro straordinario in 1’15’’586. Il pilota britannico della McLaren si conferma il più veloce nelle qualifiche, precedendo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Leclerc chiude a soli 0’’262 dal tempo di Norris, assicurandosi la seconda posizione e la partenza dalla prima fila. Alle sue spalle, Hamilton è terzo con un distacco di 0’’352, affiancato in seconda fila dal connazionale George Russell su Mercedes.

Quinto tempo per Max Verstappen, che partirà in terza fila con la sua Red Bull accanto all’altra Mercedes guidata da Kimi Antonelli. Settima posizione per la Williams di Carlos Sainz, mentre l’ottava casella è occupata dalla McLaren di Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale.

Chiudono la top ten Isack Hadjar e Oliver Bearman, rispettivamente nono e decimo, in una sessione di qualifiche equilibrata e ricca di sorprese.