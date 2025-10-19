Gp Austin 2025: Verstappen in pole davanti a Norris e Leclerc, ecco la griglia di partenza completa
Max Verstappen continua a dominare anche ad Austin. Dopo aver conquistato la vittoria nella gara sprint, il campione del mondo si assicura la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, in programma domenica 19 ottobre, fermando il cronometro sull’1:32.510.
Alle spalle del pilota olandese si piazza Lando Norris con la sua McLaren, mentre Charles Leclerc completa la prima fila virtuale con una prestazione solida al volante della Ferrari. Quarto posto per George Russell su Mercedes e quinto per Lewis Hamilton, protagonista di un buon giro ma costretto ad accontentarsi della seconda fila.
Leggi anche Gp Singapore: Norris trionfa davanti a Verstappen - alla McLaren il titolo costruttori - Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata
A seguire troviamo Oscar Piastri con l’altra McLaren e il giovane Kimi Antonelli su Mercedes, sempre più convincente al debutto nel mondiale. Ottava posizione per Oliver Bearman su Haas, davanti a Carlos Sainz sulla Williams e a Fernando Alonso con l’Aston Martin, che chiude la top ten.
Questa la griglia di partenza completa del Gp di Austin 2025:
- 1) Max Verstappen – Red Bull
- 2) Lando Norris – McLaren
- 3) Charles Leclerc – Ferrari
- 4) George Russell – Mercedes
- 5) Lewis Hamilton – Ferrari
- 6) Oscar Piastri – McLaren
- 7) Kimi Antonelli – Mercedes
- 8) Oliver Bearman – Haas
- 9) Carlos Sainz – Williams
- 10) Fernando Alonso – Aston Martin
- 11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber
- 12) Liam Lawson – Racing Bulls
- 13) Yuki Tsunoda – Red Bull
- 14) Pierre Gasly – Alpine
- 15) Franco Colapinto – Alpine
- 16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber
- 17) Esteban Ocon – Haas
- 18) Alexander Albon – Williams
- 19) Isaak Hadjar – Racing Bulls
- 20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità)