Martina Stella si confessa a Verissimo: Il mio matrimonio era affollato, ho sofferto molto

Martina Stella si è raccontata a cuore aperto durante la puntata di Verissimo andata in onda sabato 25 ottobre, parlando per la prima volta con sincerità della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. “È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male”, ha ammesso l’attrice con grande emozione.

Martina ha ricordato come il sogno di una famiglia unita sia sempre stato centrale nella sua vita. “Ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto”, ha spiegato, visibilmente commossa.

L’attrice toscana era legata a Manfredonia dal 2015, e nel 2021 la coppia ha accolto il piccolo Leonardo. Senza entrare nei dettagli, Martina ha lasciato intendere che alla base della separazione ci siano state difficoltà profonde, parlando di “un matrimonio un po’ affollato”. “Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini”, ha sottolineato.

Dopo un periodo di dolore e riflessione, Martina ha deciso di scegliere se stessa: “A volte bisogna trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità”. Oggi l’attrice si concentra sul lavoro e sui suoi due figli, dedicando loro tutto il suo tempo e la sua energia.

Oltre a Leonardo, Martina è anche mamma di Ginevra, nata nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini. “Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure”, ha aggiunto, mostrando una forza e una maturità che oggi la guidano in una nuova fase della sua vita.