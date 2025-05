Martina Carbonaro, l'ex confessa al giudice: Ha rifiutato il mio abbraccio, l'ho colpita con un sasso

In un caso che ha scosso l'Italia, Alessio Tucci, 18 anni, ha confessato di aver colpito Martina Carbonaro, 14 anni, con un sasso dopo che lei ha rifiutato il suo abbraccio. Le sue dichiarazioni, rese davanti al giudice Stefania Amodeo, gettano una luce inquietante su un tragico evento avvenuto ad Afragola, in provincia di Napoli.

"Ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita di spalle". È quanto dichiarato da Alessio Tucci, il 18enne accusato dell'omicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, avvenuto ad Afragola, in provincia di Napoli. Il ragazzo ha confermato la sua confessione davanti al giudice per le indagini preliminari Stefania Amodeo, durante l'interrogatorio di convalida del fermo eseguito d'urgenza su disposizione della Procura di Napoli Nord.

Assistito dal suo legale, l'avvocato Mario Mangazzo, Tucci ha ammesso di aver colpito la giovane per almeno tre volte con un grosso sasso, ritrovato nel corso del primo sopralluogo all'interno dell'ex alloggio del custode dello stadio Moccia di Afragola. Nello stesso luogo sono stati rinvenuti anche gli occhiali della vittima.

Dopo l'aggressione, secondo quanto riferito dallo stesso indagato, il corpo della ragazza sarebbe stato coperto con dei rifiuti, nel tentativo di nasconderlo. Il giudice si è ora riservato di decidere sulla richiesta di convalida del fermo e sulla misura cautelare in carcere per i reati contestati: omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Nella mattinata, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è recato ad Afragola per incontrare i genitori di Martina. A loro ha espresso la vicinanza del governo e trasmesso l’abbraccio affettuoso della presidente Giorgia Meloni, come riportato in una nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi.