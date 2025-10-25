Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vedere la semifinale dell'ATP Vienna 2025

Jannik Sinner torna protagonista all’ATP 500 di Vienna. Il campione azzurro affronta oggi, sabato 25 ottobre, l’australiano Alex De Minaur nella semifinale del torneo austriaco, in diretta tv e streaming.

Sinner, che ha trionfato a Vienna nel 2023 e non ha partecipato lo scorso anno, è arrivato al penultimo atto del torneo dopo un percorso impeccabile. Agli ottavi ha superato Flavio Cobolli nel derby italiano, poi ha sconfitto il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e nei quarti di finale ha battuto Alexander Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4.

Leggi anche Sinner inarrestabile: vola in semifinale a Vienna, battuto Bublik. Ora sfida De Minaur

Dall’altra parte, De Minaur ha eliminato gli austriaci Jurij Rodionov e Filip Misolic prima di imporsi su Matteo Berrettini nei quarti, conquistando così l’accesso alla semifinale contro Sinner.

La sfida Sinner-De Minaur è in programma oggi, sabato 25 ottobre, non prima delle ore 15:00. Si tratta del dodicesimo confronto tra i due: i precedenti sorridono completamente all’altoatesino, avanti 11-0 nel bilancio complessivo. L’ultimo incrocio risale a poche settimane fa, nella semifinale di Pechino, dove Sinner si impose in due set.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW.