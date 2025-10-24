DORA: SALVATAGGIO NELLA FORESTA PLUVIALE È ORA DISPONIBILE

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Paramount, annuncia il lancio di Dora: Salvataggio nella Foresta Pluviale, una nuova avventura basata sulla serie animata in CGI di DORA. Il gioco è ora disponibile per Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Per il trailer:

https://youtu.be/HZufpPsGiDE

In occasione del 25° anniversario del franchise di Dora, Dora: Salvataggio nella Foresta Pluviale invita i giocatori a unirsi a Dora e Boots in una missione per fermare il nuovo piano di Swiper e ripristinare il magico Albero degli alebrije. I giocatori potranno correre e saltare attraverso cinque ambientazioni vivaci, ottenendo foglie magiche e risolvendo enigmi che combinano il divertimento con l'apprendimento della lingua spagnola.

Nel corso dell'avventura, i fan potranno anche incontrare i popolari personaggi della serie, tra cui Tico, Isa, Benny, il Grande Pollo Rosso e Ale l'alebrije. Un'ampia varietà di avvincenti minigiochi aggiunge un divertimento extra all'avventura, tra cui le sfide di riflessi di Swiper, gli indovinelli educativi del Quiz del troll e alcune attività aggiuntive guidate dai personaggi. Inoltre, una modalità cooperativa in locale consente ai membri della famiglia di esplorare, apprendere e risolvere gli enigmi insieme.

Con una grafica autentica, nonché musiche e doppiaggio originali, il titolo immerge i giocatori nel mondo di Dora, proprio come se fossero nella serie animata. L'esperienza è ulteriormente arricchita da meccaniche interattive, come l'uso della mappa per orientarsi, nonché sbloccare nuovi luoghi e oggetti, e ottenere indizi dagli amici per risolvere gli enigmi ambientali. Ognuna delle cinque ambientazioni offre anche nuove sfide, segreti nascosti e molte possibilità di rigiocabilità per le esploratrici più giovani.

Progettato appositamente per gli utenti più giovani, il gioco offre meccaniche semplici e intuitive che vengono illustrate chiaramente per rendere ogni nuovo passo sempre facile da seguire. Le istruzioni sono arricchite sia graficamente che verbalmente, con i personaggi che guidano i giocatori verso gli obiettivi, mentre le indicazioni sullo schermo evidenziano i pulsanti da premere. Tutti questi dettagli accuratamente studiati consentono a bambini di ogni età di giocare senza problemi, dando vita a un'esperienza tanto accessibile quanto avvincente.

"La giornata di oggi rappresenta un traguardo molto importante, poiché portiamo tutto lo spirito avventuroso di Dora nel mondo dell'intrattenimento interattivo", ha dichiarato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. "Dora: Salvataggio nella Foresta Pluviale cattura tutto ciò che le famiglie adorano del franchise, ovvero l'avventura, la risoluzione di problemi e l'interazione con una nuova lingua, in un formato che crea ricordi duraturi a genitori e bambini che giocano insieme."

Fin dal suo debutto su Nickelodeon nel 2000, il franchise di Dora è diventato una delle proprietà prescolari più amate al mondo. Guardata in oltre 150 paesi e tradotta in 32 lingue, la serie ha ispirato milioni di bambini a livello globale, guadagnando riconoscimenti prestigiosi, tra cui Emmy®, Peabody, NAACP, Alma, Imagen, Latino Spirit, Gracie Allen, Parents' Choice, Common Sense Media e Television Critics Association Awards.

Dora: Salvataggio nella Foresta Pluviale è ora disponibile su PC e sulle principali console.