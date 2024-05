Nightingale Unplugged! Esplorate i Reami nella modalità offline, ora disponibile

Oggi, Inflexion Studios ha lanciato l’Update 0.3 del survival crafting game Nightingale, che include la tanto richiesta modalità offline del gioco. Oltre alla modalità offline, l'aggiornamento 0.3 implementa l'opzione di costruzione dal magazzino, creature dinamiche a livelli, nuovi nemici, un evento community e molto altro ancora.La modalità offline è perfetta per il gioco in solitaria e permette ai giocatori di esplorare i Reami senza una connessione a Internet, anche durante la manutenzione del server. Come "versione 1" della modalità offline, sono in fase di sviluppo diverse altre funzionalità che completeranno la versione iniziale, tra cui i salvataggi su cloud, la migrazione dei personaggi dalla modalità online e continui miglioramenti delle prestazioni. Restate sintonizzati per questi aggiornamenti nei prossimi mesi!

La versione 0.3 introduce anche la funzione di build-from-storage, che semplifica la costruzione. I giocatori possono anche affrontare nuove creature a livelli, i cui drop e il cui aspetto unico si adattano alla difficoltà del Regno. Inoltre, i giocatori possono affrontare nuove varietà di nemici Bound, affrontare nuove missioni e provare un'esperienza di gioco iniziale aggiornata con la possibilità di saltare il tutorial e scegliere il loadout del personaggio iniziale.Per celebrare l'aggiornamento, uno speciale evento community è ora attivo a Nightingale! Recati al venditore accanto a Sasse nel tuo reame di Abeyance e raccogli nuove Essenze della speranza dai Wisps per scambiarle con le ricompense dell'evento."Dal lancio dell'Early Access, abbiamo lavorato duramente per implementare i feedback e creare un'esperienza di gioco complessivamente migliore", ha dichiarato Aaryn Flynn, CEO di Inflexion Games, "L'introduzione della modalità offline è una pietra miliare significativa nel viaggio dell'Early Access e uno dei tanti aggiornamenti entusiasmanti che abbiamo in programma per i prossimi mesi". Ci sembra già di aver fatto passi da gigante da quando abbiamo lanciato il gioco solo tre mesi fa e non vediamo l'ora di condividere altri aggiornamenti in futuro".

Nightingale è un gioco survival-crafting PVE che sfida i giocatori a scoprire, esplorare e sopravvivere ai misteriosi Faewild. Ambientato in un mondo fantasy vittoriano, il gioco può essere giocato da soli o in squadra con un massimo di 5 amici. I giocatori attraversano i Reami e aprono portali verso nuove destinazioni creando carte Reame, costruendo e personalizzando tenute e lottando per sopravvivere.Nightingale è ora disponibile su Steam e su Epic Games Store. Nightingale è inoltre disponibile su GeForce Now, permettendo ai giocatori di giocare in streaming dal cloud con una risoluzione straordinaria, senza preoccuparsi dei tempi di download o delle specifiche di sistema.