FAST & FURIOUS: ARCADE EDITION DEBUTTA OGGI SU CONSOLE

Il frenetico gioco di corse arcade include supercar con licenza, tracciati adrenalinici e una modalità multigiocatore con schermo condiviso!

Uno dei franchise d’azione più emozionanti al mondo arriva oggi su console con Fast & Furious: Arcade Edition! Ispirato alla saga adrenalinica di Universal Pictures, Fast & Furious: Arcade Edition è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation®5 e Xbox Series X|S.

Sfreccia a tutta velocità su tracciati mozzafiato in modalità giocatore singolo oppure invita un amico e vivi un’intensa sfida arcade senza sosta nella modalità multigiocatore locale a schermo condiviso!

Trailer di lancio: YouTube

- https://youtu.be/53ngJFsBQas -

Fast & Furious: Arcade Edition porta l’azione delle corse ad alta velocità e l’adrenalina da sala giochi direttamente su console!

Sali a bordo di otto supercar leggendarie, tra cui Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT500 KR, Ford GT, Bronco DR, Jeep Wrangler e molte altre – e personalizza la tua auto con livree esclusive.

Competi su tutti i tracciati originali del gioco arcade, da solo o in modalità schermo condiviso con un amico, e scopri ambientazioni completamente distruttibili, percorsi alternativi e scorciatoie segrete che possono ribaltare le sorti di una gara in un istante. Affronta sfide mozzafiato con obiettivi ad alto rischio, come intercettare un missile sulle Alpi svizzere o far atterrare un aereo nel cuore di Hong Kong!

Caratteristiche principali del gioco

Corse arcade ad alta velocità e adrenalina pura: sfreccia su tracciati ad altissima velocità a bordo di supercar con licenza, tra derapate, nitro e guida di precisione, in un’esperienza dal taglio cinematografico che cattura tutta l’emozione del classico arcade originale.

sfreccia su tracciati ad altissima velocità a bordo di supercar con licenza, tra derapate, nitro e guida di precisione, in un’esperienza dal taglio cinematografico che cattura tutta l’emozione del classico arcade originale. Il gioco arcade d’eccellenza, ora su console : vivi l’adrenalina a tutto gas del classico arcade direttamente a casa tua, ottimizzato per console e con la stessa azione esplosiva che ha reso l’originale il titolo preferito dai fan nelle sale giochi.

: vivi l’adrenalina a tutto gas del classico arcade direttamente a casa tua, ottimizzato per console e con la stessa azione esplosiva che ha reso l’originale il titolo preferito dai fan nelle sale giochi. Guida veicoli iconici: sfreccia su strada a bordo di 8 supercar leggendarie, tra cui Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT500 KR, Ford GT, Bronco DR, Jeep Wrangler e molte altre.

sfreccia su strada a bordo di 8 supercar leggendarie, tra cui Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT500 KR, Ford GT, Bronco DR, Jeep Wrangler e molte altre. Personalizza il tuo stile, a modo tuo: personalizza la tua auto con livree esclusive che ti permettono di distinguerti in pista e mostrare la tua personalità.

personalizza la tua auto con livree esclusive che ti permettono di distinguerti in pista e mostrare la tua personalità. Domina tracciati altamente adrenalinici: sfreccia su tutti i tracciati originali tra ambientazioni audaci e multiformi che mettono alla prova le tue abilità di guida fino al limite.

sfreccia su tutti i tracciati originali tra ambientazioni audaci e multiformi che mettono alla prova le tue abilità di guida fino al limite. Affronta missioni segrete in tutto il mondo: completa sfide bonus con obiettivi esplosivi, come intercettare un missile sulle Alpi svizzere o far atterrare un aereo a Hong Kong.

completa sfide bonus con obiettivi esplosivi, come intercettare un missile sulle Alpi svizzere o far atterrare un aereo a Hong Kong. Scatena il caos grazie a scorciatoie nascoste: esplora ambienti distruttibili, percorsi alternativi e scorciatoie astute che possono ribaltare il risultato di qualsiasi gara e premiare chi osa rischiare.

esplora ambienti distruttibili, percorsi alternativi e scorciatoie astute che possono ribaltare il risultato di qualsiasi gara e premiare chi osa rischiare. Gareggiate insieme in multiplayer locale: invita un amico e sfidatevi su pista in 2 giocatori con modalità a schermo condiviso, portando a casa vostra la rivalità arcade, l’azione fianco a fianco e la competizione senza sosta.

Fast & Furious: Arcade Edition è disponibile ora su Nintendo Switch, PlayStation®5 e Xbox Series X|S. Il titolo è sviluppato da Cradle Games e pubblicato da GameMill Entertainment, in collaborazione con Universal Products & Experiences.