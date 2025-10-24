MEGACHARIZARD X É ORA DISPONIBILE IN POKÉMON UNITE
The Pokémon Company ha annunciato che MegaCharizard X, una megaevoluzione di Charizard incontrata per la prima volta nei videogiochi Pokémon X e Pokémon Y, è ora disponibile in Pokémon UNITE.MegaCharizard X è disponibile tramite una licenza Unite per megaevoluzioni, che è diversa dalle normali licenze Unite e permette agli Allenatori di far megaevolvere i rispettivi Pokémon dopo che utilizzano la loro mossa Unite nella lotta. Quando questi Pokémon si megaevolvono, le loro mosse e statistiche migliorano drasticamente per un breve lasso di tempo, il che potrebbe cambiare le sorti della lotta. A differenza dei Pokémon delle licenze Unite standard, i quali possono scegliere le mosse tra due opzioni, i Pokémon delle licenze Unite per megaevoluzioni avranno a disposizione un solo set di mosse, per un'esperienza di lotta un po' diversa.Evento licenza Unite di MegaCharizard XPer festeggiare, dal 24 ottobre al 14 novembre 2025 sarà disponibile un evento in Pokémon UNITE. Durante l'evento, i giocatori potranno completare missioni per progredire nelle loro ricerche fino a raggiungere il 100%, accumulando gettoni ricerca man mano che avanzano. I gettoni ricerca accumulati possono essere scambiati con la licenza Unite per megaevoluzioni di MegaCharizard X. Dopo il termine dell'evento, la licenza Unite per megaevoluzioni di MegaCharizard X sarà disponibile anche presso il negozio dell'Associazione Lotta Unite in cambio di monete Heos o di gemme Heos.