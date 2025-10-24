DRAGON BALL: Sparking! ZERO live-action trailer Nintendo Switch 2

Mancano poche settimane all’uscita su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch eDRAGON BALL: Sparking! ZERO svela il suo live-action trailer, mostrando così le nuove feature disponibili su entrambe le console, come il motion control che permette di comandare i propri personaggi con i movimenti reali.

DRAGON BALL: Sparking!ZERO sarà disponibile per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch dal 14 novembre (ed è già disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC).

