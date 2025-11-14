DRAGON BALL: SPARKING! ZERO DISPONIBILE PER NINTENDO SWITCH E SWITCH 2

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che il celebre DRAGON BALL: Sparking! ZERO è ora disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Sviluppato da Spike Chunsoft, lo studio autore dell'originale DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, il gioco riporta in vita la leggendaria serie di picchiaduro ispirata all'anime e include più di 180 personaggi e le fedeli ricreazioni delle epiche battaglie della serie. DRAGON BALL: Sparking! ZERO è ora disponibile nelle versioni Standard, Deluxe e Ultimate Edition per le console Nintendo Switch.

Scopri il trailer italiano di lancio di DRAGON BALL: Sparking! ZERO per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2:

https://youtu.be/DcyO9-Cj-7k

DRAGON BALL: Sparking! ZERO offre nuove funzionalità che ridefiniscono il genere, tra cui combattimenti fulminei e ampi scenari distruttibili. I giocatori potranno immergersi in un gameplay ricco d'azione che include i nostalgici episodi battaglia per giocatore singolo, ampie possibilità di personalizzazione e avvincenti modalità multigiocatore online.

Le abilità del Ki e i poteri distruttivi unici di ogni personaggio vengono messi ampiamente in mostra, portando in vita tutta l'energia esplosiva dell'anime in ogni arena. Le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 includono il multigiocatore locale e online, nonché il supporto dei comandi di movimento, consentendo ai giocatori di sfoderare gli attacchi del proprio eroe preferito usando i controller Joy-Con.

Con il più grande roster nella storia di Dragon Ball, DRAGON BALL: Sparking! ZERO include più di 180 combattenti di Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT e alcuni film selezionati di Dragon Ball: tutti disponibili nel gioco base. Ogni personaggio è dotato delle proprie abilità, trasformazioni e tecniche, dando ai giocatori l'opportunità di scoprire diversi abbinamenti e strategie.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.